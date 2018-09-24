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20 августа 2018

Утверждены кандидаты для избрания в Наблюдательный совет АЛРОСА

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26 сентября Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердил перечень кандидатур для голосования по выборам в новый состав Наблюдательного совета. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в пятницу. Наблюдательный совет в новом составе будет избран на внеочередном Общем собрании акционеров АЛРОСА, которое запланировано на 22 октября.

Всего в списке 16 кандидатур, в том числе:

1. Александров Николай Павлович - первый заместитель главы муниципального района «Сунтарский улус» Республики Саха (Якутия);
2. Гордон Мария Владимировна - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа»;
3. Григорьева Евгения Васильевна - министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
4. Дмитриев Кирилл Александрович - генеральный директор акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
5. Елизаров Илья Елизарович - помощник руководителя Росимущества;
6. Иванов Сергей Сергеевич - генеральный директор - председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);
7. Конов Дмитрий Владимирович - председатель правления публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг»;
8. Макарова Галина Маратовна - до 2015 года - постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге;
9. Местников Сергей Васильевич - генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»;
10. Моисеев Алексей Владимирович - заместитель Министра финансов Российской Федерации;
11. Николаев Айсен Сергеевич - Глава Республики Саха (Якутия).
12. Петухов Леонид Геннадьевич - генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»;
13. Силуанов Антон Германович - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации;
14. Солодов Владимир Викторович - И.о. Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
15. Федоров Олег Романович - член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;
16. Чекунков Алексей Олегович - генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

С инициативой созыва внеочередного собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) для избрания нового состава Наблюдательного совета выступила Республика Саха (Якутия), в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), которой принадлежит 25% акций Компании.

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