Эксклюзив
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
XI Международная ювелирная конференция прошла с успехом
Фото: XI Международная ювелирная конференция
Мероприятие посетили 439 лидеров отрасли, которые поделились практическим опытом повышения рентабельности бизнеса и решением актуальных задач. 22 международных спикера, среди которых Александр Букаев (Вьетнам), управляющий самой крупной ювелирной сети Вьетнама Princess Jewelry, Катерина Перез (Лондон), международный ювелирный обозреватель и Александр Васильев (Москва), историк моды с мировым именем, рассказали о реальной практике ведения бизнеса.
Участники конференции могли выбрать одну из пяти программ - по ювелирному бизнесу, маркетингу, производству, управлению и дизайну, в то время как остальные выступления можно было посмотреть в записи.
Всем участникам конференции подарили скидку 30% на XII Международную ювелирную конференцию, которая пройдет 4 февраля в Санкт-Петербурге в гостинице Crowne Plaza.
Виктория Кири, Rough&Polished