De Beers и «ООН- Женщины» поддержат более 1 200 женщин-микропредпринимателей в странах на юге Африки

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De Beers и организация «ООН-Женщины» запустили трехлетнюю программу по наращиванию потенциала для улучшения качества жизни более 1 200 женщин-микропредпринимателей в Ботсване, Намибии и Южной Африке.

De Beers проводит операции по добыче алмазов в этих трех странах на юге Африки.

Компания заявила, что программа направлена на то, чтобы научить женщин-микропредпринимателей вести бизнес и управлять компанией. Таким образом, они приобретут уверенность и смогут успешно вести и расширять свое дело.

«Поддерживая женщин-владельцев бизнеса, мы поддерживаем все сообщество в целом, так как женщины с большей вероятностью инвестируют свои средства в развитие сообщества, а также поддерживают создание рабочих мест для других людей, - сообщил генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver). – С помощью таких программ мы надеемся предоставить женщинам возможность усвоить необходимые навыки для укрепления уверенности в себе и управлять успешным малым бизнесом».

Адаптированная для каждой страны программа будет проходить при поддержке местных партнеров. Она будет направлена на развитие регионов, в которых зарегистрирован высокий уровень безработицы, а возможности найти работу ограничены.

Представитель многостранового отделения «ООН-Женщины» в Южной Африке Анн Шонгве (Anne Shongwe) заявила, что многие женщины обладают основными техническими навыками, такими как плетение ткани или кулинария, однако большинству из них не хватает навыков ведения бизнеса для исследования состояния местной бизнес-среды и обеспечения устойчивого роста компании.

«Инвестируя в расширение прав и возможностей женщин, особенно тех, которые заняты в неформальном секторе экономики, мы создаем возможности для гендерного равенства, искоренения нищеты, а также обеспечиваем инклюзивный экономический рост общества», - добавила она.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



