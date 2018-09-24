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Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
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Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
De Beers и «ООН- Женщины» поддержат более 1 200 женщин-микропредпринимателей в странах на юге Африки
De Beers проводит операции по добыче алмазов в этих трех странах на юге Африки.
Компания заявила, что программа направлена на то, чтобы научить женщин-микропредпринимателей вести бизнес и управлять компанией. Таким образом, они приобретут уверенность и смогут успешно вести и расширять свое дело.
«Поддерживая женщин-владельцев бизнеса, мы поддерживаем все сообщество в целом, так как женщины с большей вероятностью инвестируют свои средства в развитие сообщества, а также поддерживают создание рабочих мест для других людей, - сообщил генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver). – С помощью таких программ мы надеемся предоставить женщинам возможность усвоить необходимые навыки для укрепления уверенности в себе и управлять успешным малым бизнесом».
Адаптированная для каждой страны программа будет проходить при поддержке местных партнеров. Она будет направлена на развитие регионов, в которых зарегистрирован высокий уровень безработицы, а возможности найти работу ограничены.
Представитель многостранового отделения «ООН-Женщины» в Южной Африке Анн Шонгве (Anne Shongwe) заявила, что многие женщины обладают основными техническими навыками, такими как плетение ткани или кулинария, однако большинству из них не хватает навыков ведения бизнеса для исследования состояния местной бизнес-среды и обеспечения устойчивого роста компании.
«Инвестируя в расширение прав и возможностей женщин, особенно тех, которые заняты в неформальном секторе экономики, мы создаем возможности для гендерного равенства, искоренения нищеты, а также обеспечиваем инклюзивный экономический рост общества», - добавила она.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished