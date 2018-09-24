Инвесторы Merlin одобрили выпуск конвертируемых облигаций для финансирования рудника в Австралии

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Инвесторы Merlin Diamonds одобрили выпуск акций и конвертируемых облигаций на сумму в размере $7,9 млн для финансирования алмазного рудника в районе Северной Территории в Австралии, заявили активные инвесторы.

Инвесторы компании, как сообщается, одобрили выпуск 600 000 конвертируемых облигаций, каждая стоимостью $1.

Конвертируемые облигации будут выпущены на срок до двух лет, конверсионная цена облигаций составит 0,5 центов за каждую.

Инвесторы также утвердили выпуск 4,8 млн дополнительных облигаций по $1 за каждую для некоторых компаний, таких как Exchange Minerals и Bloomgold, чьи условия и конверсионные цены были схожими.

Инвесторы Merlin также поддержали выпуск 130 638 082 акций после того, как компания получила $645 000 от конвертации облигаций 17 января.

После этого они заблокировали выпуск 56,5 млн акций для ряда компаний, а также выпуск 2,5 млн конвертируемых облигаций за $1 для Edensor Holdings.

На руднике Мерлин (Merlin), на котором ранее добывали крупные и высокоценные алмазы, в марте добыли коньячный алмаз весом 18,75 карата.

На этой шахте был добыт самый крупный алмаз в Австралии весом 104 карата, сообщают активные инвесторы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



