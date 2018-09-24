North Arrow заявляет, что Мел представляет собой новое алмазоносное кимберлитовое месторождение в Канаде

Сегодня

North Arrow Minerals сообщила, что недавно завершенные программы по разведочному бурению и выборке проб на полностью принадлежащем ей проекте Мел (Mel) подтвердили, что участок представляет собой новое алмазоносное кимберлитовое месторождение в Канаде.

Компания заявила, что в ходе программы по разведочному бурению 2018 года было пробурено шесть скважин, пять из которых пересекли кимберлит на участках ML8 и ML345.

Генеральный директор компании Кен Армстронг (Ken Armstrong) заявил, что более 200 кг кимберлита было направлено на проведение тестов для выявления микроалмазов.

Он добавил, что будущие образцы керна скоро также будут отправлены на дополнительные тесты для определения наличия микроалмазов, химии минеральных ресурсов, а также для осуществления петрографического анализа.

«Важно также то, что в программу по геологоразведке 2018 года также входила добыча 447 образцов керна, что в два раза превышает количество образцов, взятых на проекте, - заявил он. - Результаты, полученные от анализов этих образцов, помогут выявить существующие и новые аномалии, где возможно содержание минералов-индикаторов кимберлита для новой программы геологоразведки 2019 года».

Он добавил, что полевой лагерь останется на местности, и компания возобновит программы по бурению на новых и существующих участках в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



