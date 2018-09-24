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20 августа 2018

АЛРОСА заработала $9 млн на продаже цветных бриллиантов в Гонконге

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В ходе своего первого специализированного аукциона True Colours по продаже цветных бриллиантов в Гонконге АЛРОСА выручила $9 млн. 
Как сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе компании, в первом раунде аукциона было продано 210 бриллиантов, большинство из которых - со значительным превышением стартовой цены. Высоким спросом пользовались «звезды коллекции» - камни с особо редким набором характеристик. Одним из лотов, привлекших внимание покупателей со всего мира, стал бриллиант Fancy Vivid Orangy Yellow весом 15,11 карата овальной огранки. В ходе торгов цена на этот камень выросла вдвое.
Активное участие в аукционе приняли компании из Китая: девять из них приобрели в совокупности 20 крупных камней. Особый интерес покупатели из Китая проявили к цветным бриллиантам массой до 1 карата. Данные камни продавались партиями, сформированными для производства ювелирных изделий.
Всего в ходе аукциона АЛРОСА собрала на собственной электронной торговой площадке более 100 участников со всего света.
При этом стоит отметить, что на результаты торгов оказал влияние тайфун «Мангхут», накрывший город в ходе выставки Hong Kong Gem & Jewelry Fair, в связи с чем многие клиенты АЛРОСА не смогли добраться до Гонконга и принять участие в показах лотов на площадке мероприятия и в офисе компании. По этой причине АЛРОСА планирует организовать дополнительный электронный аукцион в ближайшем будущем.
«Мы планируем проводить аукцион True Colours на регулярной основе 1-2 раза в год. Результаты торгов наглядно демонстрируют, что мы сделали еще один серьезный шаг на пути к нашей цели - стать мировым лидером по производству цветных бриллиантов», - отметил Павел Винихин, директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА».

Виктория Кири, Rough&Polished

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