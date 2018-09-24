BDB приветствует покупателей на Индийской бриллиантовой неделе в Мумбае

Сегодня

Индийская бриллиантовая неделя (Bharat Diamond Week), которая будет проходить с 8 по 10 октября, примет огромное количество представителей компаний из бриллиантового и ювелирного секторов, которые планировали посетить Ярмарку ювелирных изделий и драгоценных камней в Гонконге, но у них не было такой возможности из-за тайфуна «Мангхут», который обрушился на Гонконг, говорится в пресс-релизе, распространенном организацией.

Более 500 участников из Индии и других стран уже прошли регистрацию, чтобы посетить вторую Индийскую бриллиантовую неделю, которая пройдет на территории Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse). Планируется, что событие посетят более 1 000 человек.

Одним из нововведений, утвержденных в отношении ярмарки, является предоставление 100 бесплатных билетов на авиарейсы для избранных покупателей. Это создаст больше бизнес-возможностей для 120 индийских компаний, торгующих бриллиантами, которые будут представлять свою продукцию на ярмарке.

Покупатели, которым будут предоставлены билеты, прилетят из Турции, Таиланда и Индии.

Также для международных покупателей биржа предоставит 150 номеров в гостиницах рядом с местом проведения ярмарки.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



