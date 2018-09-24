Эксклюзив
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
BDB приветствует покупателей на Индийской бриллиантовой неделе в Мумбае
Более 500 участников из Индии и других стран уже прошли регистрацию, чтобы посетить вторую Индийскую бриллиантовую неделю, которая пройдет на территории Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse). Планируется, что событие посетят более 1 000 человек.
Одним из нововведений, утвержденных в отношении ярмарки, является предоставление 100 бесплатных билетов на авиарейсы для избранных покупателей. Это создаст больше бизнес-возможностей для 120 индийских компаний, торгующих бриллиантами, которые будут представлять свою продукцию на ярмарке.
Покупатели, которым будут предоставлены билеты, прилетят из Турции, Таиланда и Индии.
Также для международных покупателей биржа предоставит 150 номеров в гостиницах рядом с местом проведения ярмарки.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished