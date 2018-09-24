Зимбабве одобрила проект ZCDC по добыче алмазов на сумму $400 млн

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Фото: ZCDC

Правительство Зимбабве утвердило алмазный проект сроком на пять лет на сумму в размере $400 млн, которым владеет Zimbabwe Consolidated Diamond Mining Company (ZCDC), сообщает государственный источник.Не ясно, где расположен проект, но компания в данный момент проводит работы на конгломератах в связи с тем, что аллювиальные месторождения в Маранге (Marange) истощаются.Агентство ZBC News привело слова генерального директора ZCDC Мориса Мпофу (Morris Mpofu), который заявил, что Хараре одобрил проект, который включает в себя проведение геологоразведки, разработку систем, а также, среди прочего, строение заводов по обогащению и производству алмазов.«Наша деятельность направлена на то, чтобы обозначенные участки реализовали свой потенциал и принесли прибыль в сектор горной добычи, нашей единственной задачей является увеличение темпов роста в краткосрочной и долгосрочной перспективе», - сообщил он.ZCDC произвела более 1,5 млн каратов алмазов в первой половине 2018 года.Ожидается, что компания увеличит производство до 3,5 млн каратов в этом году по сравнению с 1,7 млн каратов, которые компания произвела в прошлом году.