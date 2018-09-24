Продажи AGD Diamonds на открытом аукционе составили 24 млн долларов США

Сегодня

Компания AGD Diamonds провела на электронной площадке Grib Diamonds открытый аукцион по продаже алмазов. Как отмечается в сообщении, распространенном компанией в среду, участниками аукциона были крупнейшие клиенты из Индии, Израиля и Китая и общий объём продаж, с учётом переходящих остатков нераспроданного ассортимента прошлого периода, составил около 24,2 млн долларов США. В составе партии продаж были проданы несколько крупных камней самого высокого качества, включая алмазы редких фантазийных цветов. Эксперты отметили хороший спрос на товар AGD Diamonds, добываемый на трубке имени В. Гриба в Архангельской области, который отличается стабильным качеством от партии к партии. Динамика цен по сравнению с предыдущими продажами подверглась небольшой ценовой коррекции в соответствии с рыночной ситуацией. AGD Diamonds традиционно организует продажи сырья на опережение конкурентов, и результаты торгов всегда являются для клиентов справедливым индикатором рыночных цен, так как производимые алмазы хорошие по качеству и покупатели всегда отмечают качественную предпродажную подготовку сырья и эффективную организацию просмотра товара.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

