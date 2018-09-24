Эксклюзив

Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...

24 сентября 2018

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

10 сентября 2018

Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли

Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...

27 августа 2018

Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена

О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...

20 августа 2018

Продажи AGD Diamonds на открытом аукционе составили 24 млн долларов США

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Компания AGD Diamonds провела на электронной площадке Grib Diamonds открытый аукцион по продаже алмазов. Как отмечается в сообщении, распространенном компанией в среду, участниками аукциона были крупнейшие клиенты из Индии, Израиля и Китая и общий объём продаж, с учётом переходящих остатков нераспроданного ассортимента прошлого периода, составил около 24,2 млн долларов США. В составе партии продаж были проданы несколько крупных камней самого высокого качества, включая алмазы редких фантазийных цветов. Эксперты отметили хороший спрос на товар AGD Diamonds, добываемый на трубке имени В. Гриба в Архангельской области, который отличается стабильным качеством от партии к партии. Динамика цен по сравнению с предыдущими продажами подверглась небольшой ценовой коррекции в соответствии с рыночной ситуацией. AGD Diamonds традиционно организует продажи сырья на опережение конкурентов, и результаты торгов всегда являются для клиентов справедливым индикатором рыночных цен, так как производимые алмазы хорошие по качеству и покупатели всегда отмечают качественную предпродажную подготовку сырья и эффективную организацию просмотра товара.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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