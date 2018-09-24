Эксклюзив
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
На бирже цифровых активов Hotbit началась торговля криптомонетами CARAT
Carats.io заявила, что приняла решение о запуске своей криптовалюты на платформе Hotbit, так как данная биржа криптовалюты широко представлена на рынках Юго-Восточной Азии, где проявляют большой интерес к криптомонетам CARAT.
Фирма отметила, что стоимость криптомонет CARAT, связанных с Финансовым алмазным индексом (Diamond Financial Index, DFX), который отражает цены в реальном времени, колеблется в пределах 5% в год, в то время как цены на золото колеблются в пределах 20% в год.
Эли Авидар (Eli Avidar), президент Carats.io, заявил: «Наша компания и наша поддерживаемая бриллиантами валюта привлекают в настоящий момент повышенное внимание со стороны Юго-Восточной Азии, так как бриллианты расцениваются как оплот в набирающей обороты торговой войне между США и Китаем. Азиатские инвесторы ищут альтернативную стабильную валюту, которая не будет зависеть от американского доллара».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished