На бирже цифровых активов Hotbit началась торговля криптомонетами CARAT

Сегодня

На бирже цифровых активов Hotbit.io началась торговля выпускаемыми компанией Carats.io криптомонетами CARAT, которые поддерживаются бриллиантами. Объемы торговли набирают обороты каждый день, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

Carats.io заявила, что приняла решение о запуске своей криптовалюты на платформе Hotbit, так как данная биржа криптовалюты широко представлена на рынках Юго-Восточной Азии, где проявляют большой интерес к криптомонетам CARAT.

Фирма отметила, что стоимость криптомонет CARAT, связанных с Финансовым алмазным индексом (Diamond Financial Index, DFX), который отражает цены в реальном времени, колеблется в пределах 5% в год, в то время как цены на золото колеблются в пределах 20% в год.

Эли Авидар (Eli Avidar), президент Carats.io, заявил: «Наша компания и наша поддерживаемая бриллиантами валюта привлекают в настоящий момент повышенное внимание со стороны Юго-Восточной Азии, так как бриллианты расцениваются как оплот в набирающей обороты торговой войне между США и Китаем. Азиатские инвесторы ищут альтернативную стабильную валюту, которая не будет зависеть от американского доллара».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



