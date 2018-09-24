Lucara будет реализовывать алмазы через Clara

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Lucara Diamond заявила, что начнет продавать часть своей алмазной продукции через Clara в рамках коммерциализации перед концом года.Clara является цифровой платформой для продажи алмазов компании. Она использует запатентованную аналитическую базу вместе с технологией блокчейн и облаком для облегчения процесса продаж, обеспечивая баланс спроса и предложения.Lucara заявила во время презентации на саммите по драгоценным металлам в Бивер-Крик, что будет проводить смешанные тендеры, как и в третьем квартале, таким образом большее количество исключительных камней будет продано в ходе обычных тендеров алмазов.Компания сообщила, что смешенные тендеры будут способствовать более быстрой реализации крупных и высокоценных камней, что сгенерирует более ровный и предсказуемый уровень выручки, тем самым поддерживая ценовой план компании на базе реализационной цены.Lucara добавила, что прогноз на реализацию товара остался в рамках плана в пределах от $170 млн до $200 млн.Компания планирует продать от 270 000 до 290 000 каратов алмазов по средней цене в пределах от $630 до $690 за карат.