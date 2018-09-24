Эксклюзив
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
Lucara будет реализовывать алмазы через Clara
Clara является цифровой платформой для продажи алмазов компании. Она использует запатентованную аналитическую базу вместе с технологией блокчейн и облаком для облегчения процесса продаж, обеспечивая баланс спроса и предложения.
Lucara заявила во время презентации на саммите по драгоценным металлам в Бивер-Крик, что будет проводить смешанные тендеры, как и в третьем квартале, таким образом большее количество исключительных камней будет продано в ходе обычных тендеров алмазов.
Компания сообщила, что смешенные тендеры будут способствовать более быстрой реализации крупных и высокоценных камней, что сгенерирует более ровный и предсказуемый уровень выручки, тем самым поддерживая ценовой план компании на базе реализационной цены.
Lucara добавила, что прогноз на реализацию товара остался в рамках плана в пределах от $170 млн до $200 млн.
Компания планирует продать от 270 000 до 290 000 каратов алмазов по средней цене в пределах от $630 до $690 за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished