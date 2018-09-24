Эксклюзив
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
24 сентября 2018
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
WFDB обсудит основные проблемы индустрии на Всемирном алмазном конгрессе в Мумбае
Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) заявил, что повестка дня организации будет затрагивать вопросы, связанные с глобальной алмазной индустрией.
«Мы не испытываем недостатка в вопросах для обсуждения президентами наших бирж и делегациями со всего мира, - сообщил он. – Мы будем обсуждать пересмотренное Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission) Руководство для ювелиров. К тому же мы коснемся проблем, связанных с банками, торговлей, внутренними законами и подзаконными актами WFDB, а также рассмотрим заявку биржи, которая подала документы на вступление в наши ряды. Кроме делегаций наших бирж мы будем рады приветствовать представителей ряда промышленных организаций на Конгрессе, который пройдет с 23 по 25 октября. Событие, которое проходит раз в два года, представляет собой форум, на котором WFDB сможет углубиться в проблемы алмазного сектора и обсудить их с представителями отрасли из разных стран мира, а также решить вопросы, связанные с будущими стратегиями индустрии».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished