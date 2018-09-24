WFDB обсудит основные проблемы индустрии на Всемирном алмазном конгрессе в Мумбае

Сегодня

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) корректирует повестку дня для встреч, которые она проведет в Мумбае через месяц, говорится в пресс-релизе, распространенном организацией.

Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) заявил, что повестка дня организации будет затрагивать вопросы, связанные с глобальной алмазной индустрией.

«Мы не испытываем недостатка в вопросах для обсуждения президентами наших бирж и делегациями со всего мира, - сообщил он. – Мы будем обсуждать пересмотренное Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission) Руководство для ювелиров. К тому же мы коснемся проблем, связанных с банками, торговлей, внутренними законами и подзаконными актами WFDB, а также рассмотрим заявку биржи, которая подала документы на вступление в наши ряды. Кроме делегаций наших бирж мы будем рады приветствовать представителей ряда промышленных организаций на Конгрессе, который пройдет с 23 по 25 октября. Событие, которое проходит раз в два года, представляет собой форум, на котором WFDB сможет углубиться в проблемы алмазного сектора и обсудить их с представителями отрасли из разных стран мира, а также решить вопросы, связанные с будущими стратегиями индустрии».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



