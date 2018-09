Christie’s выставляет крупнейший за всю историю своих торгов бриллиант ярко-фантазийного розового цвета

Сегодня

Фото: Christie's

The Pink Legacy («Розовое Достояние») – крупнейший за всю историю торгов Christie's бриллиант ярко-фантазийного розового цвета – будет выставлен на торги в Женеве, которые пройдут в отеле Four Seasons Hotel des Bergues 13 ноября 2018 года.Розовый бриллиант прямоугольной огранки весом 18,96 каратов, оцененный экспертами в $30 – $50 миллионов, станет топ-лотом аукциона «Превосходные украшения».Рауль Кадакия, глава международного ювелирного департамента Christie’s, заявил: «Появление на торгах этого выдающегося камня, о существовании которого мы до недавнего времени не знали, без сомнения вызовет повышенный интерес среди коллекционеров и ценителей драгоценных камней. До того, как этот бриллиант будет выставлен на торги в здании женевского отеля Four Seasons Hotel des Bergues 13 ноября, он примет участие в международном предаукционном турне. Уникальность этого великолепного камня также подкреплена выдающимся провенансом».Геммологический институт Америки (GIA) присвоил бриллианту The Pink Legacy «ярко- фантазийную» классификацию интенсивности цвета. Данный бриллиант также отличается поразительной чистотой, что является большой редкостью для розовых камней.Том Моузес, вице-президент Геммологического института Америки (GIA), сообщил: «Розовые бриллианты любого веса и цветовых характеристик всегда обладали особой привлекательностью даже для опытных представителей отрасли. Камень изумрудной огранки весом 18,96 карат относится к числу настоящих раритетов».В то время как большинство розовых бриллиантов имеет лиловый, оранжевый, коричневый или серый оттенок, в Pink Legacy не обнаружено примеси других цветов.Кроме того, данный бриллиант относится к категории IIa. Камни этой категории составляют менее 2% от общего числа драгоценных камней и являются одними из самых чистых в химическом отношении бриллиантов.До этого розовый бриллиант принадлежал семье Оппенхеймеров, и продажа такого камня станет значимым событием в истории аукционного дома.В ноябре 2017 года на гонконгских торгах Christie’s произошло эпохальное событие, когда ярко- фантазийный розовый бриллиант овальной огранки «Розовая надежда» (The Pink Promise) весом чуть менее 15 карат был продан за рекордную для розовых бриллиантов сумму (из расчета на один карат) в US$32 480 500 (U$2 175 519 за 1 карат).