Botswana Diamonds определила приоритетные участки для программы по бурению в Южной Африке

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Botswana Diamonds заявила, что в южноафриканской провинции Фри-Стейт могут быть обнаружены новые коммерчески перспективные кимберлиты. Компания сделала такой вывод на основе данных о проведенных ранее исследованиях, найденных в архивах по горной добыче страны.

Компания сообщила, что авиационная съемка и наземные исследования дополнили картину, они помогли компании выделить приоритетные участки Коппейсфонтейн (Koppiesfontein), Пуртджи (Poortjie), Свартрандсдам (Swartrandsdam) и Тафельбергсдам (Tafelbergsdam).

Botswana Diamonds добавила, что в этих зонах остались следы от проведения работ по добыче алмазов и брошенное оборудование.

Она также заявила, что были обнаружены заархивированные сертификаты на проведение работ на данной местности около Тафельбергсдам от 1898 года. Согласно этому документу, в этой области было добыто 111 каратов алмазов.

Цена камней составила приблизительно £93 или более $300 за карат по нынешнему курсу.

«Следующим шагом будет проведение программы по бурению для определения запасов кимберлита», - сообщил председатель компании Джон Тилинг (John Teeling).

Botswana Diamonds начала выборку проб почвы для проведения геохимических анализов всего керна, которые возьмет на себя Совет по геонаукам (Council for Geosciences).

Эти результаты тестов и обследований местности подтверждают наличие восьми кимберлитов, которые представляют собой геохимический состав Первой группы кимберлитов, схожий по элементам с более крупными рудниками в этом районе, такими как Кимберли (Kimberley) и Коффифонтейн (Koffiefontein).

«Наличие следов исторической разработки местности поддерживают теорию о том, что кимберлиты являются алмазоносными, - сообщила компания. – Детальный геофизический анализ на местности выявил наличие двух кластеров, содержащих восемь кимберлитовых трубок площадью от 0,3 до 1.15 га».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished