Pangolin заявляет, что в ходе бурения на Малатсвае были обнаружены индикаторы кимберлита

Сегодня

Pangolin Diamonds, чьи акции размещены на TSXV, заявила, что в ходе программы по бурению, проведенной взрывным методом на полностью принадлежащем компании алмазном проекте Малатсвае (Malatswae) в Ботсване, были обнаружены минералы-индикаторы кимберлита на глубине от 74 до 98 метров.

Бурение было проведено на участке, который был обнаружен в области аэромагнитной съемки.

Последующее геомагнитное обследование местности и выборка проб почвы выявили магнитную аномалию площадью примерно 10 га, которая пересекает базальт Кару (Karoo).

«Геомагнитные данные были отправлены в компанию Xcalibur Airborne Geophysics для расшифровки результатов. Компания заключила, что простая модель 2,5D и 3D схема магнитных инверсий показали очертания, похожие на кимберлиты. Магнитные показатели участка указывают на наличие сложного тела, состоящего из разных слоев магмы, что особенно хорошо видно на более детальном UBC 3D плане, который был составлен в ходе расшифровки Xcalibur”.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished