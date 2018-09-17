Brazil Minerals добыла породу из аллювиальных месторождений, на которых есть возможности для добычи алмазов

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Brazil Minerals обнаружила предположительно богатую алмазами породу на 57% скважин, из которых были взяты пробы. Участок, на котором проводилась программа по бурению, находится к северу от штата Минас-Жериас в Бразилии.

Участок с правом на разработку находится в долине реки Жекитиньонья (Jequitinhonha), где находятся аллювиальные месторождения, известные тем, что на них добывали алмазы ювелирного качества в течение более двух тысяч лет.

Компания заявила, что пробурила 35 скважин на расстоянии 30-50 метров друг от друга, используя 4-дюймовый взрывной роторный бур Banka.

«Обнаружение источника алмазов на золотом прииске является весьма успешным результатом, - сообщил генеральный директор компании Марк Фогасса (Marc Fogassa). – Необходимо заметить, что данный участок занимает площадь в 1 310 акров, а программа по бурению была проведена только на небольшой части этой площади».

В пробах, взятых из всех скважин, было обнаружено золото, а дальнейший анализ показал возможное наличие алмазов в указанных зонах.

Индикаторы алмазов, такие как лимонит, рутилит и турмалинит, а также другие минералы, были обнаружены в пробах, добытых в зоне, богатой алмазами.

Долина реки Жекитиньонья является знаменитым источником алмазов ювелирного качества, которые добывали на аллювиальных месторождениях на протяжении двух тысяч лет.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



