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20 августа 2018
Brazil Minerals добыла породу из аллювиальных месторождений, на которых есть возможности для добычи алмазов
Участок с правом на разработку находится в долине реки Жекитиньонья (Jequitinhonha), где находятся аллювиальные месторождения, известные тем, что на них добывали алмазы ювелирного качества в течение более двух тысяч лет.
Компания заявила, что пробурила 35 скважин на расстоянии 30-50 метров друг от друга, используя 4-дюймовый взрывной роторный бур Banka.
«Обнаружение источника алмазов на золотом прииске является весьма успешным результатом, - сообщил генеральный директор компании Марк Фогасса (Marc Fogassa). – Необходимо заметить, что данный участок занимает площадь в 1 310 акров, а программа по бурению была проведена только на небольшой части этой площади».
В пробах, взятых из всех скважин, было обнаружено золото, а дальнейший анализ показал возможное наличие алмазов в указанных зонах.
Индикаторы алмазов, такие как лимонит, рутилит и турмалинит, а также другие минералы, были обнаружены в пробах, добытых в зоне, богатой алмазами.
Долина реки Жекитиньонья является знаменитым источником алмазов ювелирного качества, которые добывали на аллювиальных месторождениях на протяжении двух тысяч лет.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished