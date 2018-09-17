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20 августа 2018

Китайская Anjin намерена возобновить работу в Маранге

Сегодня
Новости

По сообщению издания NewsDay, правительство Зимбабве «уступило давлению со стороны Пекина» в пользу того, чтобы позволить Anjin Investment, частично принадлежащей Китаю алмазной компании, возобновить добычу полезных ископаемых на месторождении Маранге в этой стране.
Anjin и другие алмазные компании были вытеснены из этого обширного алмазоносного района в 2016 году правительством бывшего президента Роберта Мугабе после сообщений о якобы имевших место хищениях.
Затем власти Хараре учредили Зимбабвийскую консолидированную алмазную компанию (Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC) с тем, чтобы забрать оставленные ушедшими из Маранге компаниями участки, но компании Anjin и Mbada Diamonds обратились в суд по этому поводу, правда, безуспешно.
Компанией Anjin совместно владели китайская компания Anhui Foreign Economic Construction Company and Matt Bronze, инвестиционное подразделение сил обороны Зимбабве.
Однако, похоже, что в бизнесе Anjin ситуация изменилась с появлением новой администрации, в которой бывшие военные руководители занимают посты министров и вице-президента.
NewsDay цитирует неназванные источники в правительстве, заявившие, что лицензия Anjin была восстановлена после интенсивного давления со стороны Пекина и работа этой компании на ее участке в Маранге возобновится в ближайшее время.
Директор Центра управления природными ресурсами (Natural Resources Governance, CNG) Фараи Магуву (Farai Maguwu) сказал, согласно изданию, что возвращение Anjin – это печальное событие.
«Да, я знаю, что эта компания оставалась в Маранге еще почти две недели после того, как (президент Эммерсон) Мнангагва взял на себя бразды правления (в ноябре прошлого года), - сказал он. - Печально, что компания, обвиняемая бывшим министром финансов Тендаи Бити (Tendai Biti) в том, что она ничего не платила в казну, вновь привлечена с тем, чтобы она продолжала заниматься хищениями».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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