В декабре 2018 года в Шанхае стартует 13-й Китайский саммит по золоту и драгоценным металлам

В Шанхае пройдет 13-й Китайский саммит по золоту и драгоценным металлам (China Gold & Precious Metals Summit), который состоится 5-6 декабря 2018 года с тем, чтобы обсудить широкий спектр отраслевых вопросов.
Организованный компанией IGVision International Corporation, саммит продолжает привлекать и объединять ключевых участников отрасли, включая горнодобывающие компании, аффинажные предприятия, производителей драгметаллов, дилеров, монетные дворы, инвестиционные банки, работающие с драгметаллами, ювелиров, золотые и товарные биржи, финансовых управляющих, поставщиков оборудования и услуг, а также разработчиков методики и политики в отрасли со всех концов света для обмена знаниями по актуальным вопросам в сфере золотодобычи и производства драгоценных металлов, а также в смежных секторах. Саммит был признан крупнейшей и самой важной конференцией в области золота и драгоценных металлов в Китае.
Предоставляя эксклюзивный источник информации уже на протяжении 12 лет, Китайский саммит по золоту и драгоценным металлам 2018 на сей раз предложит расширенные дискуссии о том, как ведущие горнодобывающие компании выходят из Китая на зарубежные рынки, поощряемые инициативой «Один пояс, один путь»; о новых возможностях и международном сотрудничестве в рамках трансграничного инвестирования в золотодобычу; о влиянии на отрасль экономики США и Федеральной резервной системы; о перспективе рынка драгметаллов с его физической торговлей, фьючерсными контрактами, влиянием на валютный рынок и на связанный с ним рынок металлов платиновой группы.
Делегаты приглашаются на Китайский саммит по золоту и драгоценным металлам 2018 с тем, чтобы они могли ознакомиться с новыми идеями, технологиями и решениями; проследить за ростом и развитием промышленности; встретиться с друзьями и укрепить деловые отношения; изучить новые возможности для бизнеса и партнерства; побеседовать со всемирно известными профессионалами и руководителями, а также поделиться наилучшей практикой и опытом работы с отраслевыми экспертами.
13-й Китайский саммит по золоту и драгоценным металлам 2018 уже получил активную поддержку со стороны таких крупных игроков отрасли, как Sakthi Trading Group и Royal Capital, а также со стороны средств массовой информации.
Участники и гости могут почерпнуть больше сведений об этом событии на веб-сайте саммита по адресу www.chinagoldsummit.com, а также позвонив организаторам по телефону +86 21 5161 5300 или написав на gold@igvision.com.
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