Tiffany & Co. запускает новую линию обручальных колец

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Tiffany & Co. запустила новую коллекцию обручальных колец с бриллиантами, созданными в новой огранке, которая придает современный оттенок традиционному дизайну, говорится на сайте brides.com.

Бриллиант огранен таким образом, что свет попадает на большее количество граней камня.

Агентство привело слова художественного руководителя компании Рида Кракоффа (Reed Krakoff), который заявил: «Изделия Tiffany Setting идеально подходили для выражения любви и преданности с момента их создания в 1886 году. А теперь, запустив кольца Tiffany True, которые являются единственными в своем роде и отличаются экспертной огранкой, мы представляем покупателям изделия для выражения современной любви».

Ожидается, что новые кольца станут иконой ювелирного дома. Они будут доступны в платине и желтом золоте и станут продаваться в бутиках по всему миру в 2019 году.



Виктория Кири, Rough&polished



