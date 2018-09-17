Эксклюзив
Индия готовится стать крупным рынком бриллиантовых украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...
Сегодня
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
Tiffany & Co. запускает новую линию обручальных колец
Бриллиант огранен таким образом, что свет попадает на большее количество граней камня.
Агентство привело слова художественного руководителя компании Рида Кракоффа (Reed Krakoff), который заявил: «Изделия Tiffany Setting идеально подходили для выражения любви и преданности с момента их создания в 1886 году. А теперь, запустив кольца Tiffany True, которые являются единственными в своем роде и отличаются экспертной огранкой, мы представляем покупателям изделия для выражения современной любви».
Ожидается, что новые кольца станут иконой ювелирного дома. Они будут доступны в платине и желтом золоте и станут продаваться в бутиках по всему миру в 2019 году.
Виктория Кири, Rough&polished