GSI открыл лабораторию в Гонконге

Междугородный геммологический научный центр (Gemological Science International, GSI), один из крупнейших геммологических центров в мире, открыл новую лабораторию в Гонконге. Она будет обслуживать международных клиентов и предоставит им быстрый и легкий доступ к многочисленным сервисам лаборатории GSI.
Офис GSI в Гонконге будет предлагать ряд услуг, включая огранку бриллиантов и проведение тестов для обнаружения незарегистрированных выращенных в лаборатории бриллиантов.
«Гонконг является главным центром для сектора бриллиантов и ювелирных изделий. Теперь, открыв офис в Гонконге, GSI расширил своё присутствие по всему миру, имея лаборатории во всех крупных центрах алмазной и ювелирной индустрии», - заявила Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished