Эксклюзив

Индия готовится стать крупным рынком бриллиантовых украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем...

Сегодня

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

10 сентября 2018

Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли

Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...

27 августа 2018

Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена

О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...

20 августа 2018

GSI открыл лабораторию в Гонконге

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news_24092018_GSI.jpgМеждугородный геммологический научный центр (Gemological Science International, GSI), один из крупнейших геммологических центров в мире, открыл новую лабораторию в Гонконге. Она будет обслуживать международных клиентов и предоставит им быстрый и легкий доступ к многочисленным сервисам лаборатории GSI.
Офис GSI в Гонконге будет предлагать ряд услуг, включая огранку бриллиантов и проведение тестов для обнаружения незарегистрированных выращенных в лаборатории бриллиантов.
«Гонконг является главным центром для сектора бриллиантов и ювелирных изделий. Теперь, открыв офис в Гонконге, GSI расширил своё присутствие по всему миру, имея лаборатории во всех крупных центрах алмазной и ювелирной индустрии», - заявила Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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