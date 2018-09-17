Эксклюзив

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

10 сентября 2018

Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли

Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...

27 августа 2018

Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена

О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...

20 августа 2018

В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках

Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...

13 августа 2018

BlueRock сокращает убытки в первом полугодии, добывая больше алмазов на Кареевлей

Сегодня
Новости

Убыток BlueRock Diamonds в первом полугодии сократился до £789 000 по сравнению с убытком в прошлом году в размере £1,3 млн, благодаря тому что содержание алмазов в руде увеличилось, а производство начало работать более продуктивно на руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке.
Средний уровень содержания алмазов на руднике составлял 3,17 карата на сто тонн руды, а в 2017 году он составлял 2,26 карата на сто тонн руды, в то время как производство увеличилось на 81%, до 73 028 тонн, по сравнению с прошлым годом, когда оно составило 40 343 тонны.
Компания заявила, что средняя стоимость за карат составила $340 за рассматриваемый период по сравнению с $362 в первом квартале 2017 года.
Председатель BlueRock Пол Бек (Paul Beck) сообщил, что рост объема производства был достигнут, несмотря на сезонный спад, которому предшествовала поломка дробилки. Из-за этой поломки производство в июне было приостановлено.
«Все проблемы с дробилкой уже решены, и мы нарастили пропускную мощность и производительность на 50%. Средний уровень переработки руды составляет 1 500 тонн в день», - заявил он.
Бек добавил, что разработка участка KV2, которую проводит BlueRock, принесет свои плоды. Компания намерена начать работу на кимберлите с высоким содержанием алмазов в 2019 году, а также фирма «с нетерпением ожидает результатов анализов образцов, взятых из новой трубки KV1».

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished