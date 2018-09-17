BlueRock сокращает убытки в первом полугодии, добывая больше алмазов на Кареевлей

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Убыток BlueRock Diamonds в первом полугодии сократился до £789 000 по сравнению с убытком в прошлом году в размере £1,3 млн, благодаря тому что содержание алмазов в руде увеличилось, а производство начало работать более продуктивно на руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке.

Средний уровень содержания алмазов на руднике составлял 3,17 карата на сто тонн руды, а в 2017 году он составлял 2,26 карата на сто тонн руды, в то время как производство увеличилось на 81%, до 73 028 тонн, по сравнению с прошлым годом, когда оно составило 40 343 тонны.

Компания заявила, что средняя стоимость за карат составила $340 за рассматриваемый период по сравнению с $362 в первом квартале 2017 года.

Председатель BlueRock Пол Бек (Paul Beck) сообщил, что рост объема производства был достигнут, несмотря на сезонный спад, которому предшествовала поломка дробилки. Из-за этой поломки производство в июне было приостановлено.

«Все проблемы с дробилкой уже решены, и мы нарастили пропускную мощность и производительность на 50%. Средний уровень переработки руды составляет 1 500 тонн в день», - заявил он.

Бек добавил, что разработка участка KV2, которую проводит BlueRock, принесет свои плоды. Компания намерена начать работу на кимберлите с высоким содержанием алмазов в 2019 году, а также фирма «с нетерпением ожидает результатов анализов образцов, взятых из новой трубки KV1».



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished