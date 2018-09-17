Проведение новой алмазной политики в Зимбабве неизбежно

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Алмазный закон Зимбабве, созданный с целью улучшить управление сектором драгоценных камней и привлечь больше инвестиций в цепочку поставок, уже осуществляется, сообщает NewsDay, цитируя министра горнорудной промышленности страны Уинстона Читандо (Winston Chitando).

Министр заявил, что президент Эммерсон Мнангагва выпустит новый закон в последнем квартале года.

«Его Превосходительство выпустит новый закон об алмазах очень скоро, - сообщил Читандо. – Подготовка проекта заняла у нас столько времени, потому что при создании такого закона, необходимо проконсультироваться по некоторым вопросам с участниками отрасли».

Хараре впервые выпустил алмазный закон в 2012 году, когда было объявлено о национализации аллювиальных алмазных месторождений.

Однако от него отказались без веских на то причин.

NewsDay сообщает, что новая политика, как ожидается, охватит большой круг деятельности, включая разведку, инвестирование, корпоративную социальную ответственность, огранку и маркетинг.

В Зимбабве все еще действует правило о владении местным населением предприятий с иностранным капиталом в соотношении 51/49 в алмазном секторе.

В стране добычей алмазов занимаются RZ Murowa Diamonds и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), государственная компания, созданная в 2015 году.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



