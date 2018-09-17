CTF и GIA запускают цифровые сертификационные отчеты, созданные с помощью блокчейн-технлогии

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Chow Tai Fook Jewellery Group и Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) официально запустили в Гонконге совместный проект, который благодаря использованию блокчейн-технологий впервые предоставит безопасные цифровые сертификационные отчеты по бриллиантам для своих потребителей.





Фото: Chow Tai Fook





Согласно сообщениям партнеров, на начальной пилотной стадии нового проекта блокчейн будет применяться для сертификации камней весом от 0,3 до 0,99 карата компании T MARK, которые предварительно получили отчет GIA. На данный момент на платформе уже зарегистрировано более 3 000 бриллиантов T MARK.

Данный вид сертифицирования сейчас доступен в четырех избранных магазинах Chow Tai Fook в районах Козуэй-Бей, Чимсачей, Монг-Кок и Туен-Мун в Гонконге. Компания планирует расширить использование платформы по крайней мере еще в 10 магазинах Гонконга к концу 2019 финансового года, а в следующем финансовом году фирма хочет ввести проект в материковый Китай.

Во время церемонии в честь запуска проекта генеральный директор по брендингу Chow Tai Fook Алан Чан (Alan Chan) показал на практике, как сертифицированный отчет GIA надежно вписан в блокчейн и свободно интегрируется в приложение T MARK компании Chow Tai Fook. Это позволит покупателям получить доступ к информации об их камнях и легко отследить их происхождение, используя единую цифровую платформу.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished