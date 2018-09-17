АЛРОСА реализовала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $12,6 млн

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Фото: АЛРОСА

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, реализовала крупные алмазы специальных размеров (более 10,8 карата) на аукционе во Владивостоке.Всего было продано 108 лотов ювелирного качества общей массой 2003 карата. Суммарная выручка от продаж составила $12,6 млн.В торгах приняли участие 76 компаний из России, КНР, Гонконга, США, Израиля, Бельгии, Индии и ОАЭ.«Дальний Восток по-прежнему представляет для нас стратегический интерес в части расширения сотрудничества с Китаем, и мы традиционно приглашаем к участию фирмы из этой страны. Аукционы, которые компания проводит на площадке во Владивостоке, в этом году особенно успешны. На прошедшем аукционе мы реализовали более 100 алмазов отличного качества, торги завершились с хорошей премией к стартовой цене. Следующий аукцион во Владивостоке мы планируем провести в конце октября – начале ноября», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.