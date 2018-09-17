Председатель GJEPC выступил с заявлением на 11-ом Международном саммите по золоту в Дели

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Фото: GJEPC

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem&Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Прамод Агравал (Pramod Agrawal) призвал участников золотого сектора сплотиться и работать в направлении снижения дефицита по счету текущих операций (Current Account Deficit, CAD) в стране. Он выступил с заявлением на первой сессии 11-го Международного саммита по золоту (International Gold Summit), организованного ASSOCHAM в Нью-Дели, говорится в сообщении на сайте Совета.Обращаясь к аудитории, Агравал призвал участников отрасли модернизировать монетизацию золота для того, чтобы увеличить использование золота из имеющихся запасов, которыми владеют общины и общественные организации. Он также сообщил, что правительство активно работает над проблемой, связанной с выдачей кредитов индийскими органами и банками.Агравал также подчеркнул значимость разных стратегий, предпринятых GJEPC, для расширения сектора золота и ювелирных изделий, включая создание Общих производственных центров для поддержки центров производства ювелирных изделий по всей стране, таким образом повышая и увеличивая добавленную стоимость в секторе. Он добавил, что представители индийской отрасли камней и ювелирных изделий были крайне благодарны за помощь министерства торговли и промышленности в данной сфере.