Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Председатель GJEPC выступил с заявлением на 11-ом Международном саммите по золоту в Дели
Фото: GJEPC
Обращаясь к аудитории, Агравал призвал участников отрасли модернизировать монетизацию золота для того, чтобы увеличить использование золота из имеющихся запасов, которыми владеют общины и общественные организации. Он также сообщил, что правительство активно работает над проблемой, связанной с выдачей кредитов индийскими органами и банками.
Агравал также подчеркнул значимость разных стратегий, предпринятых GJEPC, для расширения сектора золота и ювелирных изделий, включая создание Общих производственных центров для поддержки центров производства ювелирных изделий по всей стране, таким образом повышая и увеличивая добавленную стоимость в секторе. Он добавил, что представители индийской отрасли камней и ювелирных изделий были крайне благодарны за помощь министерства торговли и промышленности в данной сфере.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished