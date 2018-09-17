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13 августа 2018
Ангола объявила о выдаче новой лицензии на кимберлит Луло – Lucapa
Лицензия истечет 30 апреля 2023 года.
«Вслед за недавней публикацией новой ангольской маркетинговой стратегии эта новая пятилетняя лицензия представляет собой еще одно доказательство того, что ангольский алмазный сектор меняется в лучшую сторону и намерен привлечь больше иностранных инвестиций, а также увеличить алмазное производство», - сообщил управляющий директор Lucapa Стивен Везерол (Stephen Wetherall).
Lucapa владеет долей весьма перспективного участка Луло площадью 3 000 квадратных километров, на котором она руководит программой геологоразведки. Одновременно с этим компания проводит работы по добыче алмазов на аллювиальных месторождениях, оперируя через Sociedade Mineira Do Lulo.
Другими партнерами компании по Луло являются Endiama и Rosas & Petalas.
Lucapa заявила, что совместно с другими партнерами она создала круглогодичную систематизированную программу по бурению на кимберлитах, направленную на выявление породы, которая является первоначальным источником исключительных и высокоценных алмазов, добытых на аллювиальных месторождениях, которые находятся недалеко от кимберлитов Луло.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished