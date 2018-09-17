Ангола объявила о выдаче новой лицензии на кимберлит Луло – Lucapa

Сегодня

Lucapa Diamond заявила, что правительство Анголы опубликовало новый контракт на инвестиции в сферу освоения минералов для предоставления лицензии на разведку полезных ископаемых на кимберлите Луло (Lulo).

Лицензия истечет 30 апреля 2023 года.

«Вслед за недавней публикацией новой ангольской маркетинговой стратегии эта новая пятилетняя лицензия представляет собой еще одно доказательство того, что ангольский алмазный сектор меняется в лучшую сторону и намерен привлечь больше иностранных инвестиций, а также увеличить алмазное производство», - сообщил управляющий директор Lucapa Стивен Везерол (Stephen Wetherall).

Lucapa владеет долей весьма перспективного участка Луло площадью 3 000 квадратных километров, на котором она руководит программой геологоразведки. Одновременно с этим компания проводит работы по добыче алмазов на аллювиальных месторождениях, оперируя через Sociedade Mineira Do Lulo.

Другими партнерами компании по Луло являются Endiama и Rosas & Petalas.

Lucapa заявила, что совместно с другими партнерами она создала круглогодичную систематизированную программу по бурению на кимберлитах, направленную на выявление породы, которая является первоначальным источником исключительных и высокоценных алмазов, добытых на аллювиальных месторождениях, которые находятся недалеко от кимберлитов Луло.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



