Подразделение De Beers получило награду за создание устройства для обнаружения синтетических бриллиантов

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Международный институт классификации и исследования алмазов и бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research, IIDGR), подразделение De Beers, заявил, что его первое в индустрии устройство для обнаружения синтетических бриллиантов SYNTHdetect получило награду за инновационные разработки в промышленности на JNA Awards в Гонконге.

SYNTHdetect является первым устройством для обнаружения синтетических бриллиантов, которое может одновременно проводить анализ нескольких камней в готовом ювелирном изделии и имеет самую низкую реферальную ставку в отрасли, которая составляет 0,05%.

«Для нас является огромной честью получить награду среди равных компаний в этой номинации, что свидетельствует о том, что IIDGR будет продолжать стремиться создавать новые технологии и поддерживать торговлю бриллиантами, - сообщил президент IIDGR Джонатан Кендал (Jonathan Kendall). – Устройство SYNTHdetect совершило переворот в области приборов для обнаружения синтетических бриллиантов, что позволило нашим клиентам использовать нашу запатентованную технологию для более простого и эффективного проведения анализа камней».

IIDGR недавно запустил SYNTHdetect XL, более вместительную версию оригинальной модели, которая помогает повысить эффективность работы, позволяя сканировать большее количество ювелирных изделий еще быстрее.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

