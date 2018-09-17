JA наградила генерального директора Rolex США за выдающиеся достижения

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Ассоциация «Ювелиры Америки» наградила генерального директора Rolex США Стюарта Уихта (Stewart Wicht), который работал в компании с 1975 года, своим призом GEM Award 2019 за достижения в профессиональной области, сообщает Rapaport.

Агентство процитировало председателя GEM Awards Оливье Стипа (Olivier Stip), который заявил на прошлой неделе, что Стюарт Уихт внес огромный вклад в развитие сектора ювелирных изделий.

«Будучи широкой души человеком и проницательным предпринимателем, Стюарт значительно увеличил количество партнерских связей Rolex с дилерами компании, таким образом вся отрасль смогла извлечь выгоду от такого развития фирмы, - сообщил Оливье Стип. – Стюарту никогда не жалко своего времени, он поддерживает несколько торговых организаций, что делает из него бесспорного лидера в секторе часового бизнеса».

«Ювелиры Америки» была создана ювелирами для продвижения профессионализма и этики в индустрии ювелирных изделий. Членами ассоциации являются лучшие ювелирные магазины, которые соответствуют мировым стандартам ведения бизнеса.

Виктория Кири, Rough&Polished

