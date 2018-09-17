Эксклюзив

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

10 сентября 2018

Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли

Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...

27 августа 2018

Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена

О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...

20 августа 2018

В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках

Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...

13 августа 2018

JA наградила генерального директора Rolex США за выдающиеся достижения

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Новости

news_19092018_ja.pngАссоциация «Ювелиры Америки» наградила генерального директора Rolex США Стюарта Уихта (Stewart Wicht), который работал в компании с 1975 года, своим призом GEM Award 2019 за достижения в профессиональной области, сообщает Rapaport.
Агентство процитировало председателя GEM Awards Оливье Стипа (Olivier Stip), который заявил на прошлой неделе, что Стюарт Уихт внес огромный вклад в развитие сектора ювелирных изделий.
«Будучи широкой души человеком и проницательным предпринимателем, Стюарт значительно увеличил количество партнерских связей Rolex с дилерами компании, таким образом вся отрасль смогла извлечь выгоду от такого развития фирмы, - сообщил Оливье Стип. – Стюарту никогда не жалко своего времени, он поддерживает несколько торговых организаций, что делает из него бесспорного лидера в секторе часового бизнеса».
«Ювелиры Америки» была создана ювелирами для продвижения профессионализма и этики в индустрии ювелирных изделий. Членами ассоциации являются лучшие ювелирные магазины, которые соответствуют мировым стандартам ведения бизнеса.

Виктория Кири, Rough&Polished

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