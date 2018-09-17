Эксклюзив

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

17 сентября 2018

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

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Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...

27 августа 2018

Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена

О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...

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В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках

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13 августа 2018

Компания «АГД ДАЙМОНДС» выходит на международный алмазный рынок

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АO «Архангельскгеолдобыча» официально переименовано в АО «АГД ДАЙМОНДС». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, распространенном в среду. Изменение фирменного наименования акционерного общества связано с новой маркетинговой политикой и международным позиционированием бренда перед клиентами – покупателями алмазного сырья.
В июне этого года на алмазном месторождении имени Гриба добыто 234 000 тонн руды, а реализация основной продукции принесла компании более трех миллиардов рублей.

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        Алмазное месторождение им. В. Гриба                                                 Фото: "АГД ДАЙМОНДС"

Как отметил генеральный директор АГД Сергей Неручев, с точки зрения дальнейших перспектив, наиболее важным стало приобретение компанией 100-процентного пакета акций трейдинговой компании Grib Diamonds N. V., работающей в Антверпене и осуществляющей реализацию алмазов месторождения им. В. Гриба на мировых рынках, что открыло перед АГД ряд дополнительных возможностей. «Консолидация производственной бизнес-единицы АГД с алмазным трейдером Гриб ДАЙМОНДС позволит в перспективе создать алмазодобывающее предприятие полного цикла (геологоразведка, производство и продажи) международного уровня», - заявил руководитель «АГД ДАЙМОНДС».

Виктория Кири, Rough&Polished

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