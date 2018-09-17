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13 августа 2018

Третья международная встреча Mujeres Brillantes прошла с огромным успехом

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Третья международная встреча Mujeres Brillantes прошла в Мадриде, Испания, с 12 по 15 сентября во время престижной испанской выставки ювелирных изделий Madrid Joya. На мероприятии собрались более 1 000 членов ассоциации из стран Латинской Америки и Европы.
Али Пасторини (Ali Pastorini), президент ассоциации, заявила, что Mujeres Brillantes имела такой огромный успех благодаря интенсивной и совместной работе женщин по всему миру.
«Я очень рада, что Mujeres Brillantes вышла на новый уровень, я не думала, что за такой короткий срок у нас появится стенд на престижной ювелирной выставке. Это стало возможным благодаря усердной работе женщин по всему миру, в частности испанских женщин, которые пытаются отстоять свои позиции в ювелирном секторе», - сообщила Али Пасторини.
В этом году главное внимание мероприятия уделялось коммерческой деятельности и брендам членов ассоциации. Mujeres Brillantes находилась за отдельным стендом, где посетители из Европы могли ближе познакомиться с дизайнерами и обсудить возможности ведения бизнеса по схеме «предприятие-потребитель» и торговли B2B.
Участники события посетили Геммологический институт Испании (IGE, Spanish Gemological Institute), а также провели ряд дискуссий «за круглым столом» с директорами международных ассоциаций, обсуждая настоящее и будущее ювелирной отрасли и взаимодействие членов ассоциаций.
В завершении третьей международной встречи некоторые бренды приняли участие в показе мод, на котором были представлены их новые коллекции.

Виктория Кири, Rough&Polished

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