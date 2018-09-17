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13 августа 2018
Mountain Province идентифицировала еще один кимберлит около Гачо Куэй
Компания заявила, что на участке Кюри (Curie) кимберлит также был пересечен на глубине 52 метра. Размер нового кимберлита еще предстоит определить.
«Предыдущие работы на еще одном обнаруженном на Юго-Западном коридоре кимберлите должны быть отнесены к последнему кварталу 2018 года, для того, чтобы они были включены в план добычи 2019 года, - сообщил генеральный директор компании Стюарт Браун (Stuart Brown). – Диапазон потенциального роста запасов (на 100-процентной основе) составляет от 1,5 до 2,8 млн тонн или от 2,2 до 4,2 млн карата».
Он также заявил, что завершение плана разработки и оценки запасов нового кимберлита в северной части участков Херн (Hearne) и 5034 запланировано на первый квартал 2019 года.
«Это значимое открытие кимберлита вписывается в текущий план добычи алмазов на данной местности, и нет сомнений в том, что объем перерабатываемой породы на новом участке увеличит срок службы шахты Гачо Куэй», – добавил Браун.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished