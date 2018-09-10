Petra Diamonds увеличила основной доход

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Petra Diamonds заявила, что ее скорректированный показатель прибыли до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) вырос на 37%, до $195,4 млн, в 2018 финансовом году по сравнению с прошлым годом, когда он составил $142 млн.

Рост скорректированного показателя прибыли обусловлен повышением эффективности производства.

Производство, включая добычу на совместном предприятии KEM, которые недавно было продано, увеличилось на 19%, до 3,8 млн каратов, за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом, когда показатели достигли отметки в 3,2 млн каратов.

Однако компания сообщила о чистом убытке после вычета налогов в размере $203,1 млн по сравнению с прошлым годом, когда чистая прибыль составила $20,7 млн.

Убыток был обусловлен обесцениванием активов и большими амортизационными начислениями вместе с увеличением стоимости финансирования.

В то же время генеральный директор Petra Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar) намерен покинуть компанию.

Он занимал пост генерального директора Petra с 2005 года и председательствовал в период быстрого роста компании.

«Йохан вел компанию в период значительного роста… и создал фирму, которая стала занимать лидирующую позицию в качестве независимого производителя алмазов, - сообщил председатель Petra Адонис Пурулиc (Adonis Pouroulis). – Поскольку в настоящий момент Petra приближается к последней стадии расширения, она будет получать большую выгоду от производства, а в рамках плана преемственности со временем будет назначен новый генеральный директор».

Petra прогнозирует более низкие результаты производства, чем предполагалось в 2019 году после того, как компания сообщила, что доход фирмы в 2018 году опустился до нижней допустимой границы.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



