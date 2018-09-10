Эксклюзив

Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...

Вчера

Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...

10 сентября 2018

Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли

Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...

27 августа 2018

Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена

О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...

20 августа 2018

В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках

Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...

13 августа 2018

Lulo компании Lucapa намерена реализовывать крупные алмазы через новые каналы сбыта

Сегодня
Новости

news_02072018_lucapa.pngLucapa заявила, что ангольская Sociedade Mineira Do Lulo (SML), которой компания владеет на 40%, готова продавать некоторые алмазы премиального качества, добытые на руднике Луло (Lulo), через новые каналы сбыта.
Компания приняла решение о продаже алмазов через новые каналы сбыта на фоне введения новых ангольских реформ относительно алмазов.
С молотка уйдут 6 белых алмазов типа IIa общим весом 499 карата, а также розовый алмаз массой 46 каратов.
Lucapa сообщила, что эти крупные и высокоценные камни были исключены из последнего тендера алмазов, добытых на Луло.
Партия весом 2 531 карат была продана за $2,5 млн, средняя цена за карат составила $985.
«Обсуждения изменений законов в ангольском алмазном секторе с нашими ангольскими партнерами помогли нам строить планы по реализации этих крупных камней премиального качества, добытых на Луло, не допущенных на прошлый тендер, - заявил управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). – Мы ждем возможности продать эти алмазы исключительного качества, как только будут созданы необходимые механизмы для того, чтобы представлять ангольские алмазы миру».
Lucapa также сообщила, что провела первый экспорт алмазов, добытых на алмазном руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.
Партия алмазов, добытых в ходе текущей программы выборки проб, весом примерно 2 500 каратов была экспортирована в международный центр торговли алмазами – Антверпен, Бельгия – для чистки и оценки.
Партия включала в себя желтые алмазы весом 89 каратов и 25 каратов, а также камни специальной категории весом до 28 каратов и мелкие светло-розовые алмазы.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished