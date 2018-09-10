Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
Вчера
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
АЛРОСА реализовала крупные алмазы на аукционе в Израиле на $15,6 млн
Фото: АЛРОСА
Компания реализовала 166 лотов ювелирного качества общим весом 2611 карат. Суммарная выручка от продаж составила $15,6 млн.
В торгах принимали участие компании из России, Израиля, Бельгии, Индии, США, Гонконга и ОАЭ. Победителями по разным позициям признаны 45 фирм.
«Аукцион завершился с хорошими результатами – стартовая цена была превышена в 1,5 раза. Это говорит о стабильном спросе на нашу продукцию не только в Израиле, где проходили торги, но и в других крупных центрах алмазно-бриллиантовой торговли. В 2018 году на израильской площадке АЛРОСА провела пять аукционов по реализации крупноразмерного сырья, выручив на них уже около $70 млн», - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.