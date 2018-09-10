АЛРОСА реализовала крупные алмазы на аукционе в Израиле на $15,6 млн

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Фото: АЛРОСА

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который состоялся в Израиле.Компания реализовала 166 лотов ювелирного качества общим весом 2611 карат. Суммарная выручка от продаж составила $15,6 млн.В торгах принимали участие компании из России, Израиля, Бельгии, Индии, США, Гонконга и ОАЭ. Победителями по разным позициям признаны 45 фирм.«Аукцион завершился с хорошими результатами – стартовая цена была превышена в 1,5 раза. Это говорит о стабильном спросе на нашу продукцию не только в Израиле, где проходили торги, но и в других крупных центрах алмазно-бриллиантовой торговли. В 2018 году на израильской площадке АЛРОСА провела пять аукционов по реализации крупноразмерного сырья, выручив на них уже около $70 млн», - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.