Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
Сегодня
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Ювелирные изделия из серебра не нужно будет клеймить – Минфин
«Мы планируем внести изменения в закон, чтобы освободить ювелирный бизнес от контроля государства за серебром. Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель, например», — сообщил Алексей Моисеев.
Он также добавил, что поправки будут касаться либо полной отмены госконтроля по серебру, либо только изделий весом до 100 грамм.
Ранее Минфин провел встречу с представителями ассоциаций ювелиров, которые заявили, что ювелирные изделия редко содержат более 100 грамм серебра.
Виктория Кири, Rough&Polished