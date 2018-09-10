Ювелирные изделия из серебра не нужно будет клеймить – Минфин

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Минфин РФ планирует избавить ювелиров России от обязанности клеймить ювелирные изделия из серебра, внеся поправки в закон. Министерство намерено контролировать только оборот инвестиционных слитков, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума, говорится на портале yasia.ru.«Мы планируем внести изменения в закон, чтобы освободить ювелирный бизнес от контроля государства за серебром. Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель, например», — сообщил Алексей Моисеев.Он также добавил, что поправки будут касаться либо полной отмены госконтроля по серебру, либо только изделий весом до 100 грамм.Ранее Минфин провел встречу с представителями ассоциаций ювелиров, которые заявили, что ювелирные изделия редко содержат более 100 грамм серебра.