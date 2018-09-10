Anglo American ждет разрешения на проведение операций по разведке металлов в Анголе

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Anglo American подала заявку на допуск к разведке недрагоценных металлов в Анголе, сообщает Reuters, цитируя министерство горнорудной промышленности страны.Согласно сообщению, Anglo American является первой крупной горнодобывающей компанией, которая подала заявку на проведение геологоразведки в Анголе после того, как президент Жуан Лоренсо пообещал открыть сектор и привлечь иностранные инвестиции.Многоотраслевая добывающая компания подтвердила агентству, что имеет интерес в проведении операций в стране, так как она вписывается в ее глобальную программу геологоразведки, включая проведение разведки в Бразилии.Anglo добывает алмазы, медь и платину по всему миру.Reuters сообщило, что горная добыча в Анголе только начинает развиваться, несмотря на то, что страна является крупнейшим производителем алмазов.Министерство горнорудной промышленности Анголы заявило, что самые главные геологические структуры находятся в медном поясе в Квандо-Кубанго и Уиже, которые граничат с Замбией и Демократической Республикой Конго соответственно, а также в Мошико, Кунене и Уиле (Huíla).