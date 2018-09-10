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13 августа 2018
Более 300 посетителей зарегистрировались на вторую Индийскую бриллиантовую неделю
Снабжая определенных покупателей авиабилетами, BDB создает больше возможностей сбыта для 100 индийских компаний, производящих бриллианты, которые будут представлять свою продукцию на выставке. Выбранные покупатели прибудут из Турции, Таиланда и Индии. Также биржа выделит 150 номеров для международных покупателей в отелях, которые расположены рядом с местом проведения мероприятия.
Вице-президент биржи Мехул Шах (Mehul Shah), который ведет проект Индийской бриллиантовой недели, заявил: «В рамках нашей стратегии для создания выставки, которая предоставит много возможностей сбыта для компаний, производящих бриллианты и занимающихся экспортом продукции, мы выбрали самых крупных покупателей, которых мы хотим видеть на Индийской бриллиантовой неделе. Мы хотим, чтобы они познакомились с нашими экспонентами, а также с алмазной индустрией в целом. Поэтому мы решили привезти 50 избранных покупателей на выставку».
Президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta) заявил: «Я бы сказал, что для всех иностранных фирм, которые еще не были в Индии, выставка является отличной возможностью для того, чтобы убить двух зайцев одним выстрелом. Они смогут посетить огромное количество индийских компаний, которые представят на выставке свою бриллиантовую продукцию разных размеров, форм и цветов».
Шах добавил, что на выставке в октябре будет представлена новая технология для обнаружения бриллиантов, созданных с помощью метода химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD). «В нашем бизнесе необходимо поддерживать доверие к нашей продукции среди потребителей».
Регистрация на выставку доступна на сайте www.bharatdiamondweek.org.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished