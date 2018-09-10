De Beers завершила покупку Peregrine Diamonds

14 сентября 2018

De Beers заявила, что завершила покупку всех ценных бумаг Peregrine Diamonds за 107 млн канадских долларов или 0,24 канадского доллара за акцию.

Компания сообщила, что покупка подразумевала приобретение алмазного месторождения Чидлиак (Chidliak), расположенного на канадской территории Нунавут, а также других участков в Нунавуте и Северо-Западных территориях.

«Мы крайне рады завершению сделки по присоединению участка Чидлиак к группе компаний De Beers, которая имеет самый большой в мире ресурсный портфель акций, а также мы счастливы расширить свое присутствие в Канаде, - сообщил генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver). – Мы хотим и дальше разрабатывать месторождение, и мы вдохновлены его потенциальным вкладом в наше будущее производство алмазов».

Сделка была недавно одобрена держателями ценных бумаг Peregrine и Верховным судом Британской Колумбии.

Обыкновенные акции Peregrine будут сняты с торгов на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange) после окончания торгов в пятницу.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



