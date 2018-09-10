Цены на бриллианты в Антверпене выросли в период отпусков

13 сентября 2018

Средняя цена за карат бриллиантов в Антверпене выросла, а цены на экспорт бриллиантовой продукции поднялись на 6% за август, когда алмазно-бриллиантовая отрасль уходит в отпуск, сообщает Diamond Loupe.

В Августе объем экспорта бриллиантов из Антверпена снизился на 14% по сравнению с прошлым годом, хотя цены на эту продукцию выросли на 14%, а средняя цена за карат выросла на 33%, агентство привело данные Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre). Средняя цена бриллиантов также выросла на 6%, до $2 517 за карат, по сравнению с прошлым месяцем.

Объем импорта бриллиантов вырос на 10%, а стоимость импортируемой продукции выросла на 13%. Средняя цена импортируемых бриллиантов выросла всего на 2,5% по сравнению с прошлым годом. С января импорт бриллиантов вырос на 6% по объему и на 5% в стоимостном выражении, до $7,8 млрд, так как цены оставались стабильными. В этом году экспорт бриллиантов снизился на 2% по объему, но общая цена бриллиантовой продукции выросла на 3%, до $7,7 млрд, тогда как средняя стоимость за карат выросла на 6%, до $2 410.

В августе 2018 года средняя цена за карат алмазов выросла на 16% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Импорт алмазов снизился на 17% по объему, что привело к снижению цен импортируемого сырья на 2%.

Экспорт алмазов по объему упал на 16%, а в стоимостном выражении снизился всего на 0,5% за рассматриваемый период. Средняя цена за карат экспортируемой продукции снизилась до $103 по сравнению с июлем, когда она составила $124. За первые восемь месяцев года импорт алмазов в Антверпен достиг 62 млн каратов, в то время как стоимость импортируемого товара выросла более чем на 5%, до $7,5 млрд. Объем экспорта алмазов из алмазной столицы снизился менее чем на 2% и составил 82 млн каратов, в то время как их стоимость выросла на 5,5%, до $8,7 млрд, а средняя цена увеличилась на 7%.



Виктория Кири, Rough&Polished