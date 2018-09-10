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13 августа 2018

Регистрация на вторую Индийскую алмазную неделю GJEPC идет полным ходом

13 сентября 2018
Новости

Регистрация на вторую Индийскую алмазную неделю (India Diamond Week), организованную индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), набирает обороты. Событие пройдет с 23 по 25 октября в Мумбае.
GJEPC считает, что Индийская алмазная неделя 2018 будет более масштабным событием, на котором соберется большее количество производителей бриллиантов и покупателей из разных стран мира.
Свое участие в мероприятии подтвердили такие индийские экспоненты, как Amrut Gems, Anand International, Asian Star, Dirgh Diamond Pvt Ltd, Dharmanandan Diamond Pvt. Ltd, D Navinchandra Exports, Dimexon Diamonds Ltd, Hari Krishna Exports Pvt Ltd,  J.B. And Brothers Pvt. Ltd, Janam Corporation Pvt Ltd, JK Star | K.P. Sanghvi & Sons LLP, Karp Impex Ltd, Kiran Gems Pvt. Ltd, K. Girdharlal, Kumbh Gems Mahendra Brothers Export Pvt. Ltd,  Mahima Gems Mithal Mfg. Co, Narola Gems, Nikita Diamonds, Parishi Diamond, Param Exports, Popatlal Nathalal Shah, Rosy Blue,  Shree Ramkrishna Exports,  S. Vinodkumar Diamonds Pvt.ltd, Sanghvi & Sons, Sheel Gems, Sheetal Manufacturing Co. Pvt. Ltd, Shivam Jewels Star Rays, Samarth Diamond, Tanvirkumar & Company, Unique Gems, Vaibhav Gems, Veer Gems | Vishindas Holaram VD Global, Yamuna Enterprise.
Событие посетят представители международной оптовой торговли бриллиантами, дилеры и производители ювелирных изделий из США, России, Китая, Гонконга, Израиля, Ирана, Южной Кореи, Турции, Ближнего Востока, Южной Африки, а также из других регионов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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