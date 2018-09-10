GJEPC объявила о запуске новой Международной корпоративной кампании на выставке в Гонконге

13 сентября 2018

Индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), который в этом году организовал Индийский павильон с участием 94 компаний, также решил запустить свою новую Международную корпоративную кампанию на выставке в Гонконге, который является главным рынком экспорта для индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий.

Подчеркивая важность отношений Индии с Гонконгом, Прамод Агравал (Pramod Agrawal), председатель GJEPC, заявил: «Для Индии, чей объем экспорта составляет 42 млрд американских долларов, а 33% всех драгоценных камней и ювелирных изделий экспортируется в Гонконг, он является крупнейшим рынком экспорта. Каждый год наше присутствие на этой платформе помогает нам улучшить отношения с нашими клиентами и привлечь новых покупателей. Экспорт алмазов и бриллиантов в Гонконг приносит нам 10 млрд американских долларов, а экспорт ювелирных изделий – 973,4 млн американских долларов».

Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель GJEPC, сообщил: «GJEPC запускает в этом году свою Международную корпоративную кампанию в Гонконге, так как это лучшее место для объявления о новой инициативе. На выставке собрались лидирующие игроки в области драгоценных камней и ювелирных изделий. Наши навыки в огранке алмазов и драгоценных камней делают Индию лидером среди производителей бриллиантов и цветных камней. Имея легкий доступ к сырью, эффективному с точки зрения затрат рынку труда и знаниям, которые передавались через поколения, Индия является предпочтительным источником драгоценных камней и ювелирных изделий среди покупателей из разных стран мира. В секторе работает около 5 млн человек, а индустрия вносит 7% в ВВП страны. Данная кампания представляет Индию как единственную страну для покупки драгоценных камней и ювелирных изделий мирового класса».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished