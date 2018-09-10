Зимбабвийская Murowa присоединилась к DPA

12 сентября 2018

RZ Murowa (RZM), которая владеет большинством акций Murowa Diamonds и проводит операции по добыче алмазов в Зимбабве, присоединилась к Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) 1 июля, сообщила ассоциация.

Генеральный директор DPA Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) заявил, что ассоциация рада принять RZ Murowa и генерального директора RZM Манита Шаха (Manit Shah) в совет директоров.

«DPA будет продолжать играть очень важную роль в будущем алмазной индустрии и в расширении нашего присутствия и географического охвата, чтобы увеличить положительное влияние на весь сектор в целом, - сообщил он. – Мы рады работать вместе с Манитом и его коллегами из RZ Murowa».

Шах сообщил, что вступление в DPA является важным шагом в жизни RZM и признанием того, что компания проводила операции по разработке своих активов ответственно и рационально.

RZM приобрела алмазный рудник у Rio Tinto в 2015 году и значительно расширилась под новым руководством.

В 2015 году Murowa произвела 255 000 каратов алмазов, на сегодняшний день она производит 1,2 млн каратов преимущественно белых алмазов ювелирного качества.

RZM в настоящий момент следует стратегии роста за счет внешних и внутренних ресурсов для увеличения производства до уровня 5 млн каратов в год и более к 2022 году.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



