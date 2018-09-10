Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
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Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
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27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Зимбабвийская Murowa присоединилась к DPA
Генеральный директор DPA Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) заявил, что ассоциация рада принять RZ Murowa и генерального директора RZM Манита Шаха (Manit Shah) в совет директоров.
«DPA будет продолжать играть очень важную роль в будущем алмазной индустрии и в расширении нашего присутствия и географического охвата, чтобы увеличить положительное влияние на весь сектор в целом, - сообщил он. – Мы рады работать вместе с Манитом и его коллегами из RZ Murowa».
Шах сообщил, что вступление в DPA является важным шагом в жизни RZM и признанием того, что компания проводила операции по разработке своих активов ответственно и рационально.
RZM приобрела алмазный рудник у Rio Tinto в 2015 году и значительно расширилась под новым руководством.
В 2015 году Murowa произвела 255 000 каратов алмазов, на сегодняшний день она производит 1,2 млн каратов преимущественно белых алмазов ювелирного качества.
RZM в настоящий момент следует стратегии роста за счет внешних и внутренних ресурсов для увеличения производства до уровня 5 млн каратов в год и более к 2022 году.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished