Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
Сегодня
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Около 100 компаний представлено в индийском павильоне на Ярмарке ювелирных изделий и драгоценных камней в Гонконге
Гонконг является вторым рынком экспорта для индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий. Индийский павильон, работающий под эгидой GJEPC, соберет ведущих экспортеров, которые представят самый широкий ряд камней и украшений, производящихся в стране.
Согласно данным организаторов, в сентябрьской ярмарке в Гонконге примут участие более 3 700 экспонентов, которые будут иметь возможность представить свою продукцию на двух площадках - AWE и HKCEC. Посетители выставки получат доступ к ведущим производителям бриллиантов, включая производителей камней фантазийной огранки.
На ярмарке соберутся поставщики из всех международных центров огранки, а также будет представлен ряд компаний, которые выставят украшения с бриллиантами, бриллиантами фантазийных цветов, цветными камнями и жемчугом. В ярмарке примут участие поставщики драгоценных металлов, упаковочных материалов, инструментов и технологий, которые используются в индустрии. Профессиональные покупатели получат возможность усовершенствовать свою систему поставок и закупочный процесс.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished