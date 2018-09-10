Tango заключает сделку по разработке рудника и продаже алмазов из аллювиального месторождения в Анголе

12 сентября 2018

Tango Mining заявила, что подписала договор по добыче и маркетингу алмазов с Cooperativa Mineira Do Moquita, SCRL (Moquita) на участке площадью 147 квадратных километров, который находится в бассейне реки Лочимо (Lauchimo River) в ангольской провинции Северная Лунда (Lunda Norte).

Tango будет отвечать за капитальные расходы, связанные с проектированием аллювиальной алмазной шахты, приобретением оборудования и увеличением производства.

Компания получит 60% от общей выручки от продаж алмазов.

Участок Мокита (Moquita) расположен в 50 км вниз по течению от кимберлитов Камту (Camtu), на которых добывают алмазы высокой стоимости.

Алмазы из этих кимберлитов разбросаны на аллювиальных месторождениях вниз по течению древней речной системы, в которую входит и река Лочимо, которая течет с юга на север, пересекая участок Мокита, сообщила Tango.

«Такие аллювиальные месторождения разрабатывались старателями и рядом компаний на протяжении многих лет. Однако данный район считается недостаточно разработанным, принимая во внимание алмазный потенциал участка».



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished



