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13 августа 2018
Mountain Province получила $27 млн во время последнего цикла продаж алмазов
Камни, добытые на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Канаде были проданы по средней цене $65 за карат, заявила компания.
Фото: Mountain Province Diamonds
«Наш седьмой цикл продаж создал большую конкуренцию, благодаря которой нам удалось продать все лоты и реализовать в полном масштабе потенциальный доход, - заявил вице-президент компании по маркетингу алмазов Рид Маки (Reid Mackie). – С учетом увеличения поставок на рынок алмазной продукции, цены снизились в пределах 10%. Колебания цен произошли в категории камней низкого качества и меньшего размера, но наши алмазы специальных размеров весом более 10,8 карата были проданы по хорошей цене, что положительно сказалось на общей прибыли».
Президент Mountain Province Стюарт Браун (Stuart Brown) заявил, что производство на руднике и перерабатывающая фабрика продолжают работать с опережением плана, а переработка руды с высоким содержанием алмазов способствует добыче большего количества камней, что позитивно влияет на поступления средств.
Гачо Куэй является самой крупной алмазной шахтой в мире и состоит из кластера четырех алмазоносных кимберлитов, на трех из которых проходят программы по разработке и добыче алмазов в рамках первоначального двенадцатилетнего плана.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished