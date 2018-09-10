Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
Сегодня
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Комиссия по цветным камням CIBJO поддерживает практику ответственного ведения бизнеса в секторе цветных камней
Фото: CIBJO
В отчете Чарльз Абушар (Charles Abouchar), глава Комиссии по цветным камням CIBJO, заявил, что большую часть цветных камней добывают старатели. Он также привлек внимание к проблемам, с которыми сектор цветных камней сталкивается каждый день.
«Более 80% цветных камней, которые поступают в производственную цепочку, добываются десятками тысяч старателей на рудниках по всему миру, - написал Абушар. – Но не только проблемы с логистикой делают сектор цветных камней таким твердым орешком. Сама по себе сложная система поиска ответственных поставщиков имеет непредвиденные последствия, которые играют критическую роль. Законы, которые могли бы поставить в невыгодное положение старателей и небольшие добывающие компании, ограничивая их возможность в полной мере участвовать в бизнесе, могут поставить под угрозу миллионы обычных людей, чьи жизни и семьи зависят от добычи цветных камней».
Абушар добавил, что комиссия планирует выпустить сокращенную версию Синей Книги по цветным камням (Coloured Stone Blue Book), которой будет легче пользоваться ритейлерам и их сотрудникам.
Специальный отчет был выпущен в преддверии Конгресса CIBJO 2018 (2018 CIBJO Congress), который пройдет в Боготе, Колумбия, с 15 по 17 октября 2018 года.
Виктория Кири, Rough&Polished