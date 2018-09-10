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13 августа 2018
Lithoquest пересекла кимберлит на проекте Норт Кимберли
Генеральный директор компании Брюс Каунтс (Bruce Counts) заявил, что обнаружение кимберлита является «значительным успехом» для компании, так как за последние 20 лет не было открыто ни одного нового участка в данной местности.
«Результаты подтверждают перспективную природу алмазного проекта Норт Кимберли и подчеркивают потенциал нахождения новых месторождений в этой области», - сообщил глава компании.
Lithoquest заявила, что были пересечены слои базальта, сменяющиеся глиной, в верхней части отверстия на глубине от 5,7 метра до 100,5 метра, далее скважина пересекла слои брекчии на глубине 124,3 метра.
Кимберлитовая брекчия состояла из ксенолитов местного вулканического происхождения и осадочных пород.
Компания сообщила, что выборка будет доставлена в Канаду для более детального изучения, проведения лабораторных анализов и тестов на определение алмазов, она добавила, что надеется получить результаты об алмазах до конца этого года.
Lithoquest заявила, что результаты геофизических исследований на участке 1804 и обследования пород кимберлита предполагают, что месторождение является кимберлитовой трубкой.
Однако она добавила, что будет необходимо провести дополнительные программы по бурению и петрографический анализ для определения геометрии и природы месторождения.
Lithoquest отметила, что также провела бурение одной скважины на участке 1805 в рамках второй фазы программы по бурению, но не пересекла ни один кимберлит.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished