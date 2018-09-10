Ювелирный сектор способствует росту продаж Richemont

10 сентября 2018

Compagnie Financiere Richemont SA объявила результаты продаж за пятимесячный период, которые увеличились на 25% при постоянном обменном курсе и на 22% при нынешнем обменном курсе, до 5,67 млрд евро, по сравнению с прошлым годом, когда компания получила 4,66 млрд евро.

Увеличению продаж способствовали главным образом высокие показатели реализации товара ювелирных домов. Продажи ювелирных изделий выросли на двузначные показатели.

Компания заявила, что уровень продаж увеличился во всех регионах, кроме Ближнего Востока. Азиатско-тихоокеанский регион, обе Америки, Европа, Гонконг, Корея и Макао показали рост более чем на 10%, в то время как Китай и Азия сохранили хорошую динамику роста.

Richemont добавила, что розничная торговля выросла на 14% благодаря высоким показателям продаж в ювелирном и часовом секторах. Оптовые продажи увеличились всего на 2%.

Виктория Кири, Rough&Polished

