Зимбабве снова провела алмазный аукцион, который привлек мало международных покупателей

10 сентября 2018

Зимбабве, которая недавно провела алмазный аукцион, заявила, что он привлек меньше международных покупателей, чем предполагалось, газета Herald процитировала Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ).

На аукционе продавались алмазы, добытые компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Mining Company (ZCDC).

Последний проведенный в стране аукцион, на котором было предложено 450 000 каратов алмазов, был третьим за этот год. Он привлек всего 32 покупателя в основном из Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил генеральный директор MMCZ Масимба Чандавенгерва (Masimba Chandavengerwa).

«Мы разослали приглашения более 100 покупателям, но не получили желаемый отклик, - заявил он, не уточнив, почему на аукционе присутствовало мало международных клиентов. – Наши иностранные клиенты приехали в основном из Индии, Дубая, Израиля, Южной Африки, Намибии и Ботсваны».

За первые шесть месяцев финансового года ZCDC произвела 1,8 млн каратов алмазов, в прошлом году компания произвела такой объем алмазов за год.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished