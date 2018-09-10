Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
Сегодня
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
IDE заручилась поддержкой правительства
«Необходимо улучшить отношения между правительством страны и алмазным сектором, - сообщил Калон. – Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) и я вывели эти отношения на многообещающий путь. Вместе мы смогли выработать программу поддержки индустрии, которая поможет в решении многих проблем в секторе».
Результатом такого взаимодействия стала революционная кампания «Лети и покупай» (Fly to Buy), о запуске которой президент IDE Йорам Дваш объявил на событии.
Кампания, которая будет проходить с октября по декабрь 2018 года, позволит покупателям алмазов бесплатно летать в Израиль, если во время своей поездки на биржу они совершат покупку алмазов на сумму, превышающую $150 000. Стоимость билета до $1 000 будет возвращена покупателю.
Дваш заявил, что в течение пяти лет правительство обязуется предоставить финансирование в размере $4 млн для осуществления маркетинговых кампаний алмазного сектора. «Это беспрецедентный акт поддержки алмазной отрасли и огромный стимул для нас в эти нелегкие времена», - добавил Дваш.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished