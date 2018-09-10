IDE заручилась поддержкой правительства

07 сентября 2018

Израильский министр финансов Моше Калон (Moshe Kahlon) заявил вчера во время празднования Нового Года на территории Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), что израильское правительство будет поддерживать алмазный сектор страны.

«Необходимо улучшить отношения между правительством страны и алмазным сектором, - сообщил Калон. – Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) и я вывели эти отношения на многообещающий путь. Вместе мы смогли выработать программу поддержки индустрии, которая поможет в решении многих проблем в секторе».

Результатом такого взаимодействия стала революционная кампания «Лети и покупай» (Fly to Buy), о запуске которой президент IDE Йорам Дваш объявил на событии.

Кампания, которая будет проходить с октября по декабрь 2018 года, позволит покупателям алмазов бесплатно летать в Израиль, если во время своей поездки на биржу они совершат покупку алмазов на сумму, превышающую $150 000. Стоимость билета до $1 000 будет возвращена покупателю.

Дваш заявил, что в течение пяти лет правительство обязуется предоставить финансирование в размере $4 млн для осуществления маркетинговых кампаний алмазного сектора. «Это беспрецедентный акт поддержки алмазной отрасли и огромный стимул для нас в эти нелегкие времена», - добавил Дваш.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished